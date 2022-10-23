بسبب الحاسوب والهاتف والحوادث والإهمال:مليون اصابة بالعينين سنوياً

 

المستقلة/- رحيم الشمري/..كشفت اخصائية طب وجراحة العيون الدكتورة مروة الصقر ، عن تصاعد حالات اصابة العينين بامراض واعراض مختلفة ، تصل اكثر من مليون اصابة سنوياً ، بسبب استعمال الاجهزة الاكترونية الدقيقة خاصة الكومبيوتر والحاسوب والهاتف النقال ، واهمال المستخدمين ، يضاف اليها حوادث متعددة كالمشاجرة واستخدام العاب الاطفال والاسلحة النارية والجارحة ، والسير والمرور .

وشددت اخصائية العيون وعضو الجمعية الاوروبية لجراحة الساد وتصحيح البصر بالليزر مروة محمد الصقر  ، ان الاصابات السنوية للعيون قد تجتاز مليون اصابة اضافة الى تقادم العمر والقراءة المتواصلة والاجهاد والانهاك لجسم الانسان ، والعينين بصورة خاصة التي تصنف علميا احد الحراس الخمس المهمة البالغة الاهمية والرقة لدى اي شخص ، وضرورة الحفاظ على صحة العينين والوقاية من الجفاف ، واعطاء ١٥ دقيقة فترة راحة مقابل كل ساعتين عمل خاصة بالكتابة والطباعة .

وأشارت الى حكة العينين عند البالغين ، منوهة الى أنها في الغالب تكون حالة حساسية مؤقتة وعلاجها بسيط في أغلب الحالات ، لكنها تتطور عند الاهمال مع مرور الوقت ، مؤكدة أن حكة العينين عند الأطفال علامة مهمة جداً ، لا يجب إهمالها قد تشير الى حساسية مزمنة مع مضاعفاتها المتعددة التي،  قد تؤثر حتى على النظر مستقبلاً.

وأضافت كما ان جفاف العينين موضوع شائع ومزعج لكثير من الناس ، وتظهر الاعراض إحساسًا بلسعات أو حرقة أو خشونة في العينين ، وإفرازات لزجًة في العينين أو حولها ، والحساسية ضد الضوء ، واحمرار العين ، والإحساس بوجود شيء في العينين ، وصعوبة القيادة ليلًا ، عيونًا دامعة ، وتكون استجابة العينين لتهيج الجفاف ، تَغَيُّم الرؤية وإرهاق في العين .

وشددت على ان الوقاية والعلاج افضل ، وأحد الألعاب المنتشرة بكثرة بين الأطفال لعبة (أقلام الليزر) ، اللعبة خطرة تم إثبات تسببها بحرق في الشبكية بمركز الرؤية ، مما يقلل البصر بدرجة كبيرة ، ولذلك ننوه بأهمية تجنب استخدامها تماماً ، لاتنطبق مقولة (الوقاية خير من العلاج) ، حيث لا يوجد اي علاج لحرق الشبكي ، وعليه لا توجد غير الوقاية ، احذروا الاعلانات ، والترويج عن تغيير لون العينين بقطرات او ليزر او اي طريقة ثانية ، لتجنب فقدان البصر .

وركزت الصقر على الأدوية التي تستخدم للعينين وتمتص من قبل الجسم ، مبينة أن آثارها الجانبية لا تقتصر على العينين فقط ، ولذلك يتطلب الحذر واستخدامها بصورة صحيحة خصوصا تحت عمر ثلاث سنوات ، اذ توجد أدوية محددة ، وتعد على أصابع اليد ، التي من الممكن أستخدامها بأمان في هذا العمر ، واشير الى عبارة تردد قالتها إحدى المراجعات أثناء نقاشنا عن مخاطر إستخدام علاج على العينين بدون فحص ، كونها استخدمت علاج من الصيدلية مباشرة بدون فحص ، (كل شي ولا النظر الواحد حتى لو يتعوق وتذهب اطرافه ولا يصاب بالعمى للعيون).

ونصحت بمتابعة التعليمات العلمية الطبية ، (خليك واعي خليكي واعية) ، منوهة الى ضرورة الفحص دقيق للعينين بالجهاز المختص ،وعدم قبول إستخدام أي علاج للعينين ، وان إحدى الدراسات عن قصر النظر بدرجات عالية لدى الأطفال توصلت الى أن طريقة لعب الأطفال الحالية لها تأثير كبير جداً ، والبقاء في المنزل والنظر الى أجهزة الموبايل والايباد وغيرها ، وقلة التعرض لأشعة الشمس في الفترات الاولى من الطفولة له دور مهم جداً في الاصابة

واشارت الى ما يجري من زرق الأبر الخبط ، حيث كثير من الناس للأسف تستخدم الطريقة للحصول على تحسن سريع لأعراض الانفلونزا ، ولكن المواد الدوائية المستخدمة تحتوي على الستيرويد ، المادة التي تسبب أضرارا على سائر أعضاء الجسم تظهر مع الوقت ، وبالنسبة للعين تؤدي إلى عتامة عدسة العين الضرورية جدا للرؤية الواضحة ، وأغلب الحالات المسجلة لأشخاص في العشرينيات من العمر ، يبدأ بالتأثير على نظرهم ، ويزداد التأثير تدريجياً مع الوقت ، ونتمنى التوقف عن استخدامها وارشاد من حولكم بشأن الحالات .

1
2
اقرأ المزيد
اخبار العراق

اخبار العراق

شرطة ميسان تقبض على متهمين بحوزتهما ٢كغم من الكرستال

اخبار العراق

للمرة الأولى.. ميسان تستخدم التسوية الليزرية في زراعة الحنطة

اخبار العراق

جلسة معلوماتية للمرأة في وزارة الداخلية عن قضايا الاسرة

اخر الاخبار

جيمس ويب يلتقط صورة مذهلة من أعماق الفضاء

اخبار العراق

حكومة كربلاء تؤكد ضرورة انزال اقصى العقوبات لمنع انتشار المخدرات

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

اخبار العراق

للمرة الأولى.. ميسان تستخدم التسوية الليزرية في زراعة الحنطة

اخبار العراق

بسبب الحاسوب والهاتف والحوادث والإهمال:مليون اصابة بالعينين سنوياً

اخبار العراق

برلمانيون يتوقعون ان تكون جلسة الثلاثاء المقبل إعلان الحكومة الجديدة

اخبار العراق

امانة بغداد تعتزم بناء محطات تحويل النفايات إلى كهرباء

اخبار العراق

دولة القانون يطالب بمنع سفر مصطفى الكاظمي لارتكابه مخالفات جسيمة

اخبار العراق

التميمي : رئيس مجلس الوزراء المكلف ليس ملزم بتقديم كامل كابينته الوزارية

اخبار العراق

التميمي : رئيس مجلس الوزراء المكلف ليس ملزم بتقديم كامل كابينته الوزارية

اخبار العراق

كوجر يؤكد.. يوجد صراع سياسي وراء التأخر في حسم الكابينة الوزارية

اخبار العراق

عالية نصيف : ثلاث من الشركات المتورطة في سرقة أمانات الضرائب وهمية

اخبار العراق

هاني عاشور يؤكد.. محمد شياع سينجح بتشكيل حكومة خدمة وطنية

اخبار العراق

الشابندر يحذر إئتلاف إدارة الدولة من العودة الى ماقبل المربع الاول

اخر الاخبار

التربية العراقية تقرر إضافة 5 درجات لفئة محددة من تلاميذ الخامس الابتدائي

اخر الاخبار

راصد جوي يتوقع تساقط الأمطار في عدة مناطق من العراق يوم غد الاثنين

اخبار العراق

تقرير : ارتفاع طفيف بصادرات العراق النفطية لأمريكا لتصل إلى 130 ألف برميل يوميا

اخر الاخبار

التربية العراقية : اعتبار العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب

اخر الاخبار

بعد تسجيله هدفا بالوقت الضائع.. مدرب يونايتد يشيد بـ لاعب الوسط كاسيميرو