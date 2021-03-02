بسبب ارتفاع الدولار ..هبوط اسعار الذهب لاقل مستوى في 8 اشهر

المستقلة /- هبطت أسعار الذهب لأقل مستوى في ثمانية أشهر ونصف الشهر، الثلاثاء، إذ قوض صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1717.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 06:33 بتوقيت غرينتش، بعدما هوى لأقل مستوى منذ الـ 15 من يونيو/حزيران عند 1706.70 دولار في وقت سابق من الجلسة. ونزل الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 في المئة إلي 1716.10 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير إستراتيجيي الأسواق في سي.إم.سي ماركتس إن إمكانية تحقيق عائد أعلى تضغط على الذهب، بينما يسهم ارتفاع الدولار في هبوطه مضيفا أن التراجع الطفيف لعائد عشر سنوات ”أقل من أن يوضع في الحسبان“.

ونزلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى في عام الذي بلغته في الأسبوع الماضي، ولكن تظل مرتفعة بينما استقر مؤشر الدولار قرب ذروة أربعة أسابيع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.2 في المئة إلى 26.15 دولار للأوقية وكانت تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى فيما يزيد عن شهر.

وفقد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 2346.67 دولار، وخسر البلاتين 0.9 في المئة إلى 1174.50 دولار.

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