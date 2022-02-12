بريطانيا لرعاياها في أوكرانيا: لا تتوقعوا إجلاءً عسكرياً

المستقلة /- قال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي لقناة سكاي نيوز الإخبارية، السبت، إن المواطنين البريطانيين الذين يختارون البقاء في أوكرانيا عليهم ألا يتوقعوا أي إجلاء عسكري إذا اندلع صراع مع روسيا.

وأضاف “ينبغي على المواطنين البريطانيين مغادرة أوكرانيا على الفور بأي وسيلة ممكنة، وعليهم ألا يتوقعوا، مثلما حدث في الصيف بأفغانستان، أن يكون هناك احتمال لأي إجلاء عسكري”.

وناشدت الحكومة البريطانية رعاياها الجمعة مغادرة أوكرانيا في الوقت الحالي حيث لا تزال الوسائل التجارية متاحة، ونصحتهم بتجنب السفر إلى هناك.

وذكر هيبي أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن الوجود الدبلوماسي البريطاني في أوكرانيا.

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