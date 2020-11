بريطانيا دفعت 26 مليون دولار لتسوية “دعاوى جرائم حرب ” في العراق نشرت صحيفة "ذا صن" تقريرا تحدثت فيه عن قيام بريطانيا بتسوية دعاوى جرائم حرب غير مثبتة، قام بها جنودها في العراق.

British Army troops take position near a crowd of protesting former Iraqi soldiers after stones were thrown in the southern Iraq city of Basra January 6, 2004. Picture taken January 6, 2004. REUTERS/Atef Hassan/File Photo