برفقة شاب..الكشف عن الحادث الذي قتل ساز القحطاني

المستقلة /- توفيت اليوم مشهورة سناب شات في السعودية ​ساز القحطاني، والتي صدم خبر وفاتها المتابعين والمحبين، وقيل ان وفاتها جاءت بعد معاناة طويلة مع المرض، لكن تبين ان ساز القحطاني قد تعرضت لحادث سير مروري أليم على طريب العروبة في الرياض، مع شخص اسمه شاهر الشيباني، ما أدى إلى وفاتها فورا متأثرة بجروحها.

ومنذ خبر وفاتها الصادم، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي آخر صورة كانت قد شاركتها القحطاني عبر حسابها الخاص، وظهرت فيه بوجهها وهي مبتسمة، وعبر الجميع عن حزنهم وتاثرهم لوفاتها.
وتعتبر ساز احدى أشهر نجمات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حققت شهرة واسعة وقاعدة كبيرة من المتابعين.

وتوثق القحطاني يومياتها وزياراتها للاماكن العامة، والحفلات التي كانت تشارك فيها، وكانت ممتلئة بالحياة والحيوية حسب رأي متابعيها، ويتابع حساب ساز عبر حسابها في سناب شات 50 الف متابع وعدد أكبر عبر التك توك، وحصدت تعاطفا كبيرا بعد ان طلبت المساعدة من الآخرين بسبب احتجازها من عائلتها كرهينة وتعرضها للضرب والإهانة.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

برفقة شاب..الكشف عن الحادث الذي قتل ساز القحطاني

اخر الاخبار

هذه المواد الأربعة ترفع الكولسترول

اخر الاخبار

تفاصيل طلب “زيلينسكي” من شعبه الاستسلام

اخر الاخبار

أميركا تدرس إزالة “الحرس الثوري” من لائحة الإرهاب

اخر الاخبار

كامبريدج .. تقنية جديدة تفتح الآفاق أمام الشاشات العملاقة الثلاثية الأبعاد

اخر الاخبار

موقع أميركي: داعش يتمدد بأفغانستان

اخر الاخبار

بوغبا يعلن اقتحام منزله وسرقته أثناء مواجهة فريقه ضد أتليتكو مدريد

اخر الاخبار

بوغبا يعلن اقتحام منزله وسرقته أثناء مواجهة فريقه ضد أتليتكو مدريد

اخر الاخبار

الصين تسابق الزمن لاحتواء أوميكرون

اخر الاخبار

زيلينسكي: لا يمكننا الانضمام للناتو

اخر الاخبار

الحكومة اللبنانية توافق على إنشاء معبر جديد مع سوريا .. ماهي الاسباب

رياضية

اليوم الجمعة.. اجراء مراسم قرعة دور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا

اخر الاخبار

الاتحاد الاسيوي يختار السعودية ارضاً مفترضة لمواجهة العراق والامارات

اخر الاخبار

تنفيذ حكم الإعدام بسعودي قتل بناته الثلاثة نحرا

اخر الاخبار

البياتي: حرب بارزاني يحصل على ضوء اخضر من الصدر والسنة للمضي بالرئاسة

اخر الاخبار

بعد إطلالته الملفتة في الرياض.. إليكم سعر ملابس ويجز

اخر الاخبار

عاشق من “دواعش العراق” فجّر بيت عمته لرفضها تزويجه ابنتها