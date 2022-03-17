برفقة شاب..الكشف عن الحادث الذي قتل ساز القحطاني

المستقلة /- توفيت اليوم مشهورة سناب شات في السعودية ​ساز القحطاني، والتي صدم خبر وفاتها المتابعين والمحبين، وقيل ان وفاتها جاءت بعد معاناة طويلة مع المرض، لكن تبين ان ساز القحطاني قد تعرضت لحادث سير مروري أليم على طريب العروبة في الرياض، مع شخص اسمه شاهر الشيباني، ما أدى إلى وفاتها فورا متأثرة بجروحها.

ومنذ خبر وفاتها الصادم، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي آخر صورة كانت قد شاركتها القحطاني عبر حسابها الخاص، وظهرت فيه بوجهها وهي مبتسمة، وعبر الجميع عن حزنهم وتاثرهم لوفاتها.

وتعتبر ساز احدى أشهر نجمات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حققت شهرة واسعة وقاعدة كبيرة من المتابعين.

وتوثق القحطاني يومياتها وزياراتها للاماكن العامة، والحفلات التي كانت تشارك فيها، وكانت ممتلئة بالحياة والحيوية حسب رأي متابعيها، ويتابع حساب ساز عبر حسابها في سناب شات 50 الف متابع وعدد أكبر عبر التك توك، وحصدت تعاطفا كبيرا بعد ان طلبت المساعدة من الآخرين بسبب احتجازها من عائلتها كرهينة وتعرضها للضرب والإهانة.