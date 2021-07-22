برشلونة يقدم ممفيس ديباي

المستقلة/- قدم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، للجماهير ووسائل الإعلام رسميا اليوم الخميس، لاعبه الجديد الهولندي، ممفيس ديباي، القادم من فريق ليون الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووقع ممفيس ديباي (27 عاما) على عقد مع برشلونة لمدة عامين حتى موسم 2022-2023 قادما من فريق أولمبيك ليون في صفقة انتقال حر، بعد أن رفض الهولندي تمديد عقده مع الفريق الفرنسي.

وقال ديباي في تصريحات لوسائل الإعلام: “هذا يوم خاص، أشعر بسعادة غامرة بالذهاب إلى النادي والملعب، كل شيء جميل للغاية، هذا يوم لا يصدق”.

وأضاف: “أتوقع الفوز بالكثير من الألقاب، وبالتالي أتيت إلى ناد كبير، هذا ما يمثله هذا النادي الذي يملك تاريخا كبيرا، وهدفي هنا هو الفوز بالألقاب”.

وتابع: “المناخ في المدينة رائع، كل شيء في برشلونة رائع، نعم مانشستر يونايتد كان ناديا كبيرا وكذلك ليون وأيندهوفن، لكن الشعور هنا مختلف”.

وواصل: “لم أعد صغيرا في السن ولست كبيرا أيضا، أرى أنني يمكن أن أمثل قيمة للنادي، أرغب في التواجد منذ البداية، أنا شخص يحب كرة القدم”.

وأتم: “الطريقة التي يلعب بها برشلونة، وطريقة بناء اللعب من الخلف، هو أمر اعتدنا القيام به في هولندا، هذا الأسلوب يناسبني”.
وشارك دي باي مع فريقه ليون الموسم الماضي، في 37 مباراة، وسجل 20 هدفا، إضافة إلى 12 تمريرة حاسمة.

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