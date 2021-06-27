برشلونة يعلن رحيل أحد لاعبيه

المستقلة/- أعلن نادي برشلونة عن رحيل أحد مدافعيه بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال برشلونة، في بيان رسمي، إن نادي نيس فعل بند الشراء في عقد المدافع الفرنسي جان كلير توديبو.

وكان توديبو يلعب مع نيس منذ الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء نظير 8.5 مليون يورو.

وذكر برشلونة أن النادي سيحصل على 7 ملايين أخرى كمتغيرات في الصفقة، بالإضافة إلى نسبة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.

يذكر أن برشلونة يسعى أيضًا للتخلص من المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، هذا الصيف، إلا أن الأخير يرفض الرحيل حتى الآن.