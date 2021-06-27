برشلونة يعلن رحيل أحد لاعبيه

المستقلة/- أعلن نادي برشلونة عن رحيل أحد مدافعيه بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال برشلونة، في بيان رسمي، إن نادي نيس فعل بند الشراء في عقد المدافع الفرنسي جان كلير توديبو.

وكان توديبو يلعب مع نيس منذ الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء نظير 8.5 مليون يورو.

وذكر برشلونة أن النادي سيحصل على 7 ملايين أخرى كمتغيرات في الصفقة، بالإضافة إلى نسبة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.

يذكر أن برشلونة يسعى أيضًا للتخلص من المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، هذا الصيف، إلا أن الأخير يرفض الرحيل حتى الآن.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاهد.. أروى اليمنية تصاب بحروق وكدمات في وجهها

رياضية

تعرف على نتائج الجولة 33 من الدوري العراقي

رياضية

القوة الجوية يسقط في فخ التعادل مع أربيل

اخر الاخبار

فيديو.. هبة الدري تنفي إجرائها عملية تجميل وتكشف حقيقة مرضها

رياضية

بلجيكا تطيح بالبرتغال من يورو 2020

رياضية

التشيك تصعق هولندا في يورو 2020

اخبار العراق

بسبب كورونا ..تعطيل الدوام سبعة ايام في ذي قار

اخبار العراق

بسبب كورونا ..تعطيل الدوام سبعة ايام في ذي قار

اخر الاخبار

نقابة الموسيقيين المصرية تقرر منع 5 مطربين من الغناء

رياضية

منتخب العراق للشباب يودع كأس العرب

رياضية

برشلونة يستهدف نجم روما

اخر الاخبار

شاهد.. حسام حبيب يخطط لسرقة شيرين عبدالوهاب والزواج عليها

اخر الاخبار

وفاة المنتجة المصرية اعتماد خورشيد بعد صراع مع المرض

اخبار العراق

رئيس البرلمان العربي يثمن مخرجات القمة الثلاثية

اخبار العراق

وفاة الباحث والمؤرخ والمفكر د.عماد عبد السلام رؤوف

اخر الاخبار

الاعدام لتسعة مدانين اشتركوا في مجزرة اسبايكر عام 2014

اخر الاخبار

طعنه مساعده.. مقتل مدرب سباحة في النادي الأهلي المصرى