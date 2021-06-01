برشلونة يضم مدافع مانشستر سيتي

المستقلة/- أكد برشلونة اليوم الثلاثاء التعاقد مع إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي بدءا من أول يوليو عندما ينتهي تعاقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيعود جارسيا إلى نادي طفولته بعقد يمتد حتى موسم 2025-2026 بعدما قضى ثلاث سنوات في سيتي وسيلحق بزميله المهاجم سيرجيو أجويرو الذي انتقل من الفريق ذاته إلى كامب نو.

وقال برشلونة إنه وضع شرطا جزائيا يبلغ 400 مليون يورو (489.52 مليون دولار) في عقد اللاعب البالغ عمره 20 عاما.

وشارك جارسيا في 12 مباراة فقط في كل المسابقات خلال موسم 2020-2021 بسبب الإصابات والمرض ولأسباب فنية.

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