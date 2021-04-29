برشلونة يسقط أمام غرناطة في الدوري الإسباني

المستقلة/- سقط برشلونة أمام ضيفه غرناطة بالخسارة 1-2، على ملعب كامب نو، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

تقدم البارسا بهدف ليونيل ميسي في الدقيقة 23 ورد الضيوف بهدفين لداروين ماتشيز وخورخي مولينا في الدقيقتين 63 و79.

وفرط البارسا في فرصة ثمينة لاعتلاء صدارة الليجا في وقت حاسم من المنافسة على اللقب.

وتجمد رصيد برشلونة عند 71 نقطة في المركز الثالث متساويا مع ريال مدريد، تاركا صدارة الترتيب لأتلتيكو مدريد (73 نقطة).

ورفع غرناطة رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثامن.