برشلونة يسعى للتخلص من كوتينيو

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة قرر الاستغناء عن لاعبه فيليب كوتينيو، خلال الموسم المقبل.

وكان كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة في يناير/كانون ثان 2018، نظير 120 مليون يورو مبلغ ثابت، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 40 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن قرار برشلونة يعود لأسباب اقتصادية أكثر من كونها رياضية، حيث لا يريد النادي الكتالوني دفع 20 مليون يورو لليفربول، إذا شارك اللاعب مع البارسا في 10 مباريات أخرى.

ويتضمن عقد كوتينيو العديد من المتغيرات، منها: “دفع 5 ملايين يورو إذا لعب 25 مباراة مع برشلونة، و20 مليونًا إذا لعب 100 مباراة، و10 ملايين إذا تأهل برشلونة لدوري الأبطال في أول عامين، بالإضافة إلى 5 ملايين إذا فاز البارسا بالبطولة الأوروبية”.

ودفع برشلونة بالفعل 15 مليون يورو لليفربول من إجمالي المتغيرات، ولدى كوتينيو الآن 90 مباراة بقميص البارسا، وإذا واصل اللعب في “كامب نو” سيضع النادي في ورطة اقتصادية.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة لا يمانع أن يكون رحيل كوتينيو في الصيف المقبل، على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

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