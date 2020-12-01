برشلونة يسعى لإلغاء عقوبة ميسي

(المستقلة) يحاول نادي برشلونة إقناع لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، بإلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها ليونيل ميسي، نجم وقائد الفريق خلال مواجهة أوساسونا، أمس الأحد، في الليجا.

وأشهر ماتيو لاهوز حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه ميسي، الذي احتفل بتسجيله الهدف الرابع في فوز برشلونة 4-0، بخلع قميصه وإظهار قميص آخر لفريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني، لتكريم الأسطورة الراحل دييجو مارادونا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة سيدفع غرامة قدرها 3000 يورو بسبب احتفال ميسي، فضلا عن إنذار النجم المخضرم.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن برشلونة يجهز خطابا لشرح الظروف الخاصة لاحتفال ميسي، مشيرا لإداراكه أن البطاقة تتوافق مع اللوائح الخاصة بهذا النوع من السلوك، لكن الأمر يتعلق بالسياق الذي يخص تصرف النجم الأرجنتيني، والمطالبة بإعمال روح القانون.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يأمل في أن تُعيد لجنة المسابقات النظر في البطاقة وتقوم بإزالتها، نظرا للموقف الإنساني لاحتفال ليو.