برشلونة يسعى لإعادة لاعبه السابق

المستقلة/- يسعى نادي برشلونة، للتعاقد مع أحد لاعبيه السابقين، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة “سبورت”، فإن إدارة برشلونة تحافظ على الاتصالات مع داني أولمو، نجم لايبزيج الحالي، من أجل محاولة إعادته إلى كامب نو في الصيف المقبل.

وكان داني أولمو لاعبا في أكاديمية برشلونة قبل أن يرحل إلى صفوف دينامو زغرب في صيف 2014.

وأشارت إلى أن أداء أولمو مع منتخب إسبانيا وفريق لايبزيج، أعاده مرة أخرى إلى طاولة اهتمامات برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن العديد من المرشحين في انتخابات برشلونة الأخيرة، تواصلوا مع ممثلي أولمو، لمعرفة نواياه.

وذكرت أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، يريد إعادة أولمو إلى النادي الكتالوني، لكن يعتمد هذا الأمر على الراحلين من الفريق خلال الصيف المقبل.