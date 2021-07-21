برشلونة يستهل فترة الإعداد بفوز عريض

المستقلة/- في أول مباراة له في فترة الإعداد للموسم الجديد (2021-22)، اكتسح برشلونة ضيفه خيمناستيك برباعية نظيفة وديا.

وشهدت المباراة تألق عدد من لاعبي برشلونة الصغار.
وعلى ملعب (يوهان كرويف أرينا)، وفي ظل العدد الكبير من الغيابات بسبب مشاركة بعض اللاعبين في أولمبياد طوكيو أو لعدم الانتهاء من الإجازة السنوية بعد، دفع المدرب الهولندي رونالد كومان بعدد كبير من لاعبي الفريق الرديف.

وشارك من لاعبي الفريق الأول 7 فقط، هم: الحارس البرازيلي نيتو والأمريكي سرجينيو ديست وجيرارد بيكيه والبوسني ميراليم بيانيتش وريكي بويج وسيرجي روبرتو، والفرنسي صامويل أومتيتي.

وتألق من اللاعبين الصغار المهاجم الألباني الشاب راي ماناج الذي سجل ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 60 و86 و90 (من ركلة جزاء).

بينما سجل الجناح الشاب أليكس كويادو الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وسيواصل البلوجرانا مواجهاته الودية يوم السبت المقبل أمام جيرونا المنافس في القسم الثاني، التي قد يمنح فيها بعض الدقائق لعدد من لاعبي الفريق الأول الذين شاركوا مع منتخباتهم في بطولة يورو 2020.

وفي أعقاب المباراة، أبدى كومان سعادته الكبيرة بأداء اللاعبين الصغار، مؤكدا أن هذا الأمر هو أهم مكاسب المباراة.

وقال كومان في تصريحات لوسائل إعلام النادي: “الأهم هو أن جميع اللاعبين شاركوا لمدة 45 دقيقة، واكتسبوا لياقة بدنية، وهو العنصر المهم للغاية مع بداية الموسم. كما أنهم أظهروا قدراتهم، ليس مهما تحديد الأسماء التي تألقت”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الامتناع عن معاقبة فنان إثر نشره فيديو إباحياً في الكويت

اخر الاخبار

أول تعليق من وفاء عامر بعد اتهامها بدهس سيدة بسيارتها

اخر الاخبار

فيديو.. راغب علامة: وصية والدتي أحزنتني

رياضية

مكافاة لاعبي الوحدات بعد الفوز على الفيصلي

اخر الاخبار

هكذا ردت أمل الأنصارى على متابعة طلبت مساعدتها

رياضية

ريال مدريد يقدم ألابا ويكشف رقم قميصه

اخر الاخبار

فيديو.. نادين الراسي تكشف معاناتها مع انقطاع الكهرباء في لبنان بهذه الطريقة

اخر الاخبار

فيديو.. نادين الراسي تكشف معاناتها مع انقطاع الكهرباء في لبنان بهذه الطريقة

رياضية

الوحدات يهزم الفيصلي في قمة الدوري الأردني

اخر الاخبار

فيديو.. فضل شاكر يهدي لجمهوره ” عايشين ومش عايشين”

رياضية

منع العراقية دانا حسين من المشاركة في أولمبياد طوكيو

رياضية

زوجة دي ماريا تكشف وجهته المقبلة

اخبار العراق

نصير الشيخ يضيء الكتابة بكتاب نقدي جديد

رياضية

استدعاء 30 لاعبا لمعسكر منتخب سوريا

رياضية

مدرب الأهلي المصري يهاجم الفيفا

اخر الاخبار

تصرف مفاجئ من مي حلمي بعد أنباء خطبتها من حسن شاكوش

اخر الاخبار

تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز