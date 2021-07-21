برشلونة يستهل فترة الإعداد بفوز عريض

المستقلة/- في أول مباراة له في فترة الإعداد للموسم الجديد (2021-22)، اكتسح برشلونة ضيفه خيمناستيك برباعية نظيفة وديا.

وشهدت المباراة تألق عدد من لاعبي برشلونة الصغار.

وعلى ملعب (يوهان كرويف أرينا)، وفي ظل العدد الكبير من الغيابات بسبب مشاركة بعض اللاعبين في أولمبياد طوكيو أو لعدم الانتهاء من الإجازة السنوية بعد، دفع المدرب الهولندي رونالد كومان بعدد كبير من لاعبي الفريق الرديف.

وشارك من لاعبي الفريق الأول 7 فقط، هم: الحارس البرازيلي نيتو والأمريكي سرجينيو ديست وجيرارد بيكيه والبوسني ميراليم بيانيتش وريكي بويج وسيرجي روبرتو، والفرنسي صامويل أومتيتي.

وتألق من اللاعبين الصغار المهاجم الألباني الشاب راي ماناج الذي سجل ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 60 و86 و90 (من ركلة جزاء).

بينما سجل الجناح الشاب أليكس كويادو الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وسيواصل البلوجرانا مواجهاته الودية يوم السبت المقبل أمام جيرونا المنافس في القسم الثاني، التي قد يمنح فيها بعض الدقائق لعدد من لاعبي الفريق الأول الذين شاركوا مع منتخباتهم في بطولة يورو 2020.

وفي أعقاب المباراة، أبدى كومان سعادته الكبيرة بأداء اللاعبين الصغار، مؤكدا أن هذا الأمر هو أهم مكاسب المباراة.

وقال كومان في تصريحات لوسائل إعلام النادي: “الأهم هو أن جميع اللاعبين شاركوا لمدة 45 دقيقة، واكتسبوا لياقة بدنية، وهو العنصر المهم للغاية مع بداية الموسم. كما أنهم أظهروا قدراتهم، ليس مهما تحديد الأسماء التي تألقت”.