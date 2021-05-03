برشلونة يستهدف نجم يوفنتوس

المستقلة/- دخل نادي برشلونة في منافسة مع نادي تشيلسي من أجل التعاقد مع أحد نجوم يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوفهما.

وأشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن نادي تشيلسي قرر دخول السباق من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو خلال الانتقالات الصيفية.

وسيواجه نادي تشيلسي منافسة قوية من نادي برشلونة، الذي أعاد اهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع رابيو بعدما حاول ضمه حينما كان لاعبا في باريس سان جيرمان.

يوفنتوس لن يمانع رحيل أدريان رابيو في الصيف المقبل شرط الحصول على ما يصل إلى 25 مليون يورو بعدما أصبح خارج خطط البيانكونيري الموسم المقبل.

وقد يوافق يوفنتوس على دخول رابيو في صفقة تبادلية حال قام تشيلسي أو برشلونة بعرض لاعب ينال إعجاب المدير الرياضي للسيدة العجوز.

يذكر أن أدريان رابيو قد وصل إلى نادي يوفنتوس منذ موسمين في صفقة انتقال حر قادما من نادي باريس سان جيرمان بعدما رفض تجديد عقده.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

صفقة لإطلاق سراح سجناء إيرانيين تربطهم علاقات مع الغرب مقابل مليارات الدولارات

رياضية

برشلونة يستهدف نجم يوفنتوس

اخر الاخبار

وفاة المطرب المصري ماهر العطار بعد صراع مع المرض

اخبار العراق

محافظ ذي قار يبحث مع السفير الهولندي التعاون المشترك

اخبار العراق

من كلماته وألحانه.. القيصر كاظم الساهر يطلق أغنيته الجديدة

اخر الاخبار

شاهد.. رد فعل كوميدي من جميلة عوض بعد اكتشاف مقلب رامز جلال

اخبار السعودية

السعودية تلزم الأجانب القادمين بامتلاك تأمين صحي يغطي الإصابة بكورونا

اخبار السعودية

السعودية تلزم الأجانب القادمين بامتلاك تأمين صحي يغطي الإصابة بكورونا

رياضية

إدارة القوة الجوية تحدد أسباب الوداع الآسيوي

اخر الاخبار

وفاة الإعلامي التونسي بشير بن يحمد متأثرا بكورونا

اخر الاخبار

سيدة عراقية تحرق زوجها في رمضان أثناء نومه

اخبار العراق

نائب يتهم وزير النفط باستغلال نفوذه والمال العام في دعاية انتخابية مبكرة

اخبار العراق

نيجرفان بارزاني والحلبوسي يبحثان الانتخابات المبكرة وخارطة التحالفات السياسية

اخبار العراق

الخارجية العراقية تستدعي السفير التركي ببغداد بسبب خروقات انقرة

اخر الاخبار

توقيف مدير مكافحة مخدرات المثنى .. بعد إعفائه من منصبه

اخر الاخبار

رقم صادم.. تعرف على تكلفة بناء حارة “ملوك الجدعنة”

اخبار العراق

كورونا تحصد حتى الآن أرواح 3.2 مليون شخص حول العالم