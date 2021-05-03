برشلونة يستهدف نجم يوفنتوس

المستقلة/- دخل نادي برشلونة في منافسة مع نادي تشيلسي من أجل التعاقد مع أحد نجوم يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوفهما.

وأشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن نادي تشيلسي قرر دخول السباق من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو خلال الانتقالات الصيفية.

وسيواجه نادي تشيلسي منافسة قوية من نادي برشلونة، الذي أعاد اهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع رابيو بعدما حاول ضمه حينما كان لاعبا في باريس سان جيرمان.

يوفنتوس لن يمانع رحيل أدريان رابيو في الصيف المقبل شرط الحصول على ما يصل إلى 25 مليون يورو بعدما أصبح خارج خطط البيانكونيري الموسم المقبل.

وقد يوافق يوفنتوس على دخول رابيو في صفقة تبادلية حال قام تشيلسي أو برشلونة بعرض لاعب ينال إعجاب المدير الرياضي للسيدة العجوز.

يذكر أن أدريان رابيو قد وصل إلى نادي يوفنتوس منذ موسمين في صفقة انتقال حر قادما من نادي باريس سان جيرمان بعدما رفض تجديد عقده.