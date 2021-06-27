برشلونة يستهدف نجم روما

المستقلة/- يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع أحد نجوم فريق روما خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الحارس البرازيلي نيتو في طريقه للرحيل عن برشلونة هذا الصيف.

وأشارت إلى أن برشلونة يبحث عن حارس جديد، خاصة في ظل مخاوف تأخر عودة أندريه تير شتيجن للمشاركة في المباريات، عقب الخضوع للجراحة الأخيرة.

وأوضحت أن برشلونة يسعى للتعاقد مع حارس لديه خبرة وقدرات فنية جيدة بسعر منخفض.

وقالت “موندو ديبورتيفو” إن برشلونة طلب معلومات عن باو لوبيز، حارس روما، الذي يمتلك عقدا مع الذئاب حتى صيف 2024.

وأضافت أن روما لن يعترض على بيع لوبيز، لأن جوزيه مورينيو، مدرب الذئاب، طلب التعاقد مع مواطنه روي باتريسيو من وولفرهامبتون.