برشلونة يستهدف التعاقد مع كلوب

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن إدارة برشلونة تدرس فكرة إقالة رونالد كومان، بعد سلسلة النتائج المخيبة التي حققها الفريق هذا الموسم،

وكان آخرها الخسارة 1-2 أمام سيلتا فيجو في الجولة الـ37 من الدوري الإسباني والخروج من حسابات اللقب.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة وضع قائمة بالمرشحين المحتملين لخلافة كومان، على رأسهم يورجن كلوب، بجانب تشافي هرنانديز قائد الفريق الأسبق.

ويسعى النادي الكتالوني لإجراء تغييرات شاملة في الفريق وتنفيذ مشروع جديد من أجل العودة بقوة للمنافسة الجادة على البطولات، ويشك في قدرة كومان على قيادة هذا المشروع الجديد.

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