برشلونة يستعيد ميسي أمام بلباو

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

(المستقلة) أعلن الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة أتلتيك بلباو، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وشهدت التشكيلة وجود القائد ليونيل ميسي، والذي أثيرت حوله الكثير من الشكوك حول اللحاق بالمباراة، في ظل الإصابة التي عانى منها مؤخرا، وأبعدته عن مباراة نصف النهائي الأربعاء الماضي، أمام ريال سوسييداد.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

تير شتيجن، ديست، أراوخو، لينجليه، ألبا، بوسكيتس، دي يونج، بيدري، جريزمان، ديمبلي، ميسي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. لحظة تلقي عبادي الجوهر لقاح كورونا

اخبار العراق

الشرطة يهزم الطلبة بهدف في الدوري العراقي

ثقافة وفنون

حقيقة شراء توم كروز “روبوتات” للقضاء على كورونا

اخبار العراق

العراق تعلن عن قرب افتتاح 5 مصانع جديدة

رياضية

التعادل يحسم قمة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

اخبار العراق

مليون دينار مشتريات للمستثمرين الأجانب في بورصة العراق

اخر الاخبار

قبل رحيله.. ترامب يطلب 2 مليار دولار

اخر الاخبار

قبل رحيله.. ترامب يطلب 2 مليار دولار

اخر الاخبار

طلعت مصطفى يقيم مدينة عمرانية متكاملة في مصر بتكلفة 31.8 مليار دولار

اخر الاخبار

تونس.. اعتقال 242 شخصا بعد أحداث شغب ومواجهات مع الأمن

اخر الاخبار

الجيش السوداني يعلن حالة التأهب القصوى على الحدود مع إثيوبيا

اخر الاخبار

شاهد.. محمد رجب يشعل السوشيال ميديا بسبب “ضربة معلم”

اخبار مصر

أبو الغيط يرحب بتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية

اخر الاخبار

وصول دفعة ثانية من لقاح فايزر للأردن

اخر الاخبار

الوقف السني: ابو مهدي المهندس كان عراقياً محمدياً

اخبار العراق

الصحة تحذر من المعلومات المغلوطة: العراق سيطر على كورونا

اخر الاخبار

إيران ترد على الاوربيين: سنستمر بتعدين اليورانيوم