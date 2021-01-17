برشلونة يستعيد ميسي أمام بلباو

(المستقلة) أعلن الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة أتلتيك بلباو، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وشهدت التشكيلة وجود القائد ليونيل ميسي، والذي أثيرت حوله الكثير من الشكوك حول اللحاق بالمباراة، في ظل الإصابة التي عانى منها مؤخرا، وأبعدته عن مباراة نصف النهائي الأربعاء الماضي، أمام ريال سوسييداد.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

تير شتيجن، ديست، أراوخو، لينجليه، ألبا، بوسكيتس، دي يونج، بيدري، جريزمان، ديمبلي، ميسي.