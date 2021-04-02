برشلونة يستخدم ميسي لاستمالة هالاند

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد بشأن مستقبل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال الموسم المقبل.

وكان مينو رايولا وكيل أعمال هالاند، ووالد اللاعب، عقدا اجتماعًا، صباح الأمس، مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، وماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي، قبل السفر لمقابلة مسؤولي ريال مدريد.

وحسب برنامج “الشيرنجيتو”، فإن مسؤولي برشلونة أبلغوا رايولا ووالد هالاند في الاجتماع، أنهم لديهم القدرة على مواجهة المنافسة في الصفقة.

كما أكد مسؤولو برشلونة في اللقاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون ضمن مشروع النادي الكتالوني في الموسم الجديد.

وينتهي عقد البرغوث مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن مسؤولي برشلونة قالوا لرايولا ووالد هالاند، إن ميسي يريد اللعب مع إيرلينج، الأمر الذي أثار حماسهما بشدة.