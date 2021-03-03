برشلونة يخطف بطاقة نهائي كأس الملك من يد إشبيلية

المستقلة/- أقصى برشلونة نظيره إشبيلية من بطولة كأس ملك إسبانيا، بالانتصار عليه (3-0) مساء الأربعاء، في إياب نصف النهائي، في ملعب كامب نو.

وكان برشلونة قد خسر 0-2 في لقاء الذهاب، والذي أقيم في معقل الأندلسيين “رامون سانشيز بيزخوان”، ليتأهل بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين.

سجل أهداف برشلونة عثمان ديمبلي في الدقيقة 12، وجيرارد بيكيه في الدقيقة (90+4)، ومارتن برايثوايت في الدقيقة 95.

وسيواجه البارسا الفائز من المواجهة الثانية في نصف النهائي بين أتلتيك بيلباو وليفانتي، في المباراة النهائية لكأس الملك.