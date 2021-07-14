برشلونة يحدد سعر جريزمان

المستقلة/- فتح نادي برشلونة الإسباني الباب، أمام لاعبه الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل جريزمان إلى برشلونة خلال صيف عام 2019، قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 120 مليون يورو، لكنه لم يحقق النجاح المنتظر، حيث فشل الفريق الكتالوني في تحقيق لقب الدوري الإسباني معه حتى الآن.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية كشفت في تقرير لها، أن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، طلب من إدارة النادي استعادة جريزمان، حيث عرض عليها بيع ساؤول في المقابل لصالح النادي الكتالوني.

سيميوني فعل نفس الأمر من قبل، حين طلب عودة لاعبين غادروا الفريق مثل دييجو كوستا ويانيك كاراسكو وفيليبي لويس، وحتى مع فرناندو توريس في 2015، رغم أن المدرب الأرجنتيني لم يكن قد قاده قبل رحيله في 2007 نحو الدوري الإنجليزي الممتاز.

وطلب برشلونة من أتلتيكو دفع مبلغ 15 مليون يورو بالإضافة للاعب ساؤول مقابل التنازل عن جريزمان.

ويحتاج برشلونة إلى لاعب مثل ساؤول في وسط الملعب، خصوصا وأنه يخطط أيضا للتخلص من البوسني ميرالم بيانيتش بعد موسمه الأول مع الفريق قادما من يوفنتوس.