برشلونة يحدد بديلا لهالاند

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية عن خطة برشلونة البديلة لتدعيم هجومه في الموسم المقبل في حال تعثر صفقة إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وأصبح إيرلينج هالاند موضع اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في الصيف المقبل، ويأتي في مقدمة هذه الأندية كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

وارتبط اسم إيرلينج هالاند بقوة للانتقال إلى برشلونة منذ فوز خوان لابورتا بمنصب رئيس النادي الكاتالوني.

وبحسب معلومات شبكة “ESPN” العالمية، فإن ألكسندر إيزاك مهاجم ريال سوسيداد من الأسماء المطروحة لتعزيز هجوم برشلونة في الموسم المقبل، في حال تعثر عملية إيرلينج هالاند.

يذكر أن ألكسندر إيزاك لعب 34 مباراة مع ريال سوسيداد هذا الموسم في جميع المسابقات، وسجل 12 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين في بطولة الليجا.

 

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