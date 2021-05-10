برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة ليفانتي

المستقلة/- زف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، نبأ سارا قبل مباراة فريقه المرتقبة أمام ليفانتي، غدا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة “سبورت”، أن فريق برشلونة تدرب صباح اليوم الإثنين، في منشآت خوان جامبر الرياضية، من أجل مباراة ليفانتي.

وأضافت أن الحصة التدريبية شهدت تواجد جميع اللاعبين المتاحين في الفريق الأول، بما في ذلك سيرجيو بوسكيتس، الذي تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام أتلتيكو مدريد.

ونوهت الصحيفة إلى تأكد جاهزية سيرجيو بوسكيتس، للمشاركة أمام ليفانتي.

وأوضحت أن الثنائي المصاب الوحيد في برشلونة حاليا، هما أنسو فاتي وفيليب كوتينيو، حيث يغيبان منذ فترة طويلة عن الملاعب.

ويحتل برشلونة، المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 75 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد الوصيف، وبفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

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