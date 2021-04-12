برشلونة يتفوق على أندية العالم في “القيمة السوقية”

برشلونة يتفوق على أندية العالم في “القيمة السوقية”

المستقلة/- تصدر نادي برشلونة قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية في العالم على الرغم من التراجع الذي يعاني منه النادي الكتالوني في المنافسات المحلية والأوروبية للموسم الثاني على التوالي.

وفشل نادي برشلونة في تحقيق أي ألقاب سواء محليا أو أوروبيا خلال الموسم الماضي، مع توديعه دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 هذا الموسم.

على الرغم من ذلك فإن برشلونة مازال يحافظ على صدارة الأندية التي يمتلك فريق الكرة بها القيمة السوقية الأعلى، إذ تبلغ قيمة لاعبي البلوجرانا 4.76 بليون دولار.

ويأتي نادي ريال مدريد في المركز الثاني ضمن قائمة الأعلى سوقيا بقيمة وصلت إلى 4.75 بليون دولار بفارق طفيف عن غريمه الكتالوني صاحب الصدارة.

ويحتل بايرن ميونخ المرتبة الثالثة بقيمة 4.22 بليون دولار خلف الثنائي الإسباني، فيما جاء مانشستر يونايتد رابعا بقيمة 4.2 بليون يورو كقيمة للاعبيه.

ليفربول حل خامسا بفارق بسيط عن مانشستر يونايتد، إذ بلغت قيمته 4.1 بليون دولار، ومن خلفه يأتي مانشستر سيتي صاحب القيمة التي وصلت إلى 4 بليون دولار.

المفاجأة كانت عدم تواجد باريس سان جيرمان ضمن الـ10 الأوائل في القيمة الأعلى سوقيا على مستوى العالم في الوقت الراهن، رغم تواجد نيمار ومبابي في النادي العاصمي.

ولم تشهد القائمة أيضا تواجد نادي يوفنتوس رغم امتلاكه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ولكن ذلك لم يكن كافيا لدخول قائمة الـ10 الأعلى قيمة سوقية.