برشلونة وقع ضحية استغلال نيمار

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن كواليس مفاوضات البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، مع برشلونة خلال الفترة الماضية.

وارتبط نيمار لفترة طويلة بالعودة إلى برشلونة، قبل أن يجدد مع سان جيرمان بشكل رسمي حتى 2025.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن مبعوثًا من برشلونة سافر إلى باريس قبل شهر، وقضى يومًا كاملاً مع نيمار لمعرفة خططه المستقبلية.

وأشارت إلى أن نيمار أعرب عن رغبته في العودة إلى برشلونة، لأنه لا يرى مشروعًا ناجحًا في باريس سان جيرمان.

وأوضحت أن برشلونة شعر بالاستغلال والإحباط، فور إعلان تجديد عقد نيمار مع سان جيرمان.

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