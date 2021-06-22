المستقلة /-كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبل النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويسعى برشلونة للتخلص من كوتينيو هذا الصيف، في ظل ما يمثله من عبء على خزينة النادي، في الوقت الذي يغيب فيه لفترات طويلة بسبب الإصابة.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن برشلونة سيواجه مشكلة كبيرة في بيع كوتينيو بشكل نهائي هذا الصيف، في ظل إصابته الأخيرة في الركبة منذ الموسم الماضي.

وأضافت الصحيفة، أنه لن يوجد أي نادي على استعداد لدفع رقم كبير لشراء كوتينيو صاحب الـ29 عامًا هذا الصيف.

وأوضحت أن برشلونة سيضطر في النهاية إلى إعارة كوتينيو مرة أخرى، على الرغم من أن هذا الأمر لن يحقق لهم أي دخل من رحيله، وإنما سيوفر لهم راتبه فقط.

يشار إلى أن كوتينيو عانى من إصابة في الغضروف المفصلي الخارجي لركبته اليسرى، ولم يشارك مع برشلونة أغلب فترات الموسم المنصرم.