برشلونة بعلن صفقته الصيفية الثالثة

المستقلة/- أعلن برشلونة رسميا، اليوم الأربعاء، عن ثالث صفقاته الصيفية، بعد التعاقد مع الثنائي سيرجيو أجويرو وإريك جارسيا.

وتعاقد برشلونة خلال اليومين الماضيين مع أجويرو وجارسيا، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقديهما مع مانشستر سيتي.
ووفقا للموقع الرسمي لبرشلونة، فقد فعل النادي الكتالوني خيار استعادة البرازيلي إيمرسون، والذي لعب الموسمين الماضيين معارا إلى ريال ريال بيتيس.

وانتقل إيمرسون للعب في الليجا، قادما من أتلتيكو مينيرو البرازيلي، حيث تم الاتفاق على دفعه قيمته بين ريال بيتيس وبرشلونة، على أن يلعب أول موسمين بقميص النادي الأندلسي، ثم ينتقل للبارسا.

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