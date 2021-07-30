برايثوايت يقترب من الرحيل عن برشلونة

المستقلة/- تحوم الشكوك حول مصير الدنماركي مارتن برايثوايت، مهاجم برشلونة، ومدى اقترابه من الرحيل عن قلعة كامب نو هذا الصيف.

ويتواجد برايثوايت في مقدمة الأسماء المطلوب الاستغناء عنها هذا الصيف، لا سيما عقب تعاقد برشلونة مع ممفيس ديباي وسيرجيو أجويرو في خط الهجوم.

وزعمت تقارير إسبانية، اليوم الجمعة، أن برشلونة توصل لاتفاق مع وست هام يونايتد بشأن التعاقد مع برايثوايت مقابل 15 مليون يورو، في انتظار بعض اللمسات الأخيرة في الصفقة.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل تويتر “برشلونة لم يتلق أي عرض حتى اليوم من وست هام لشراء مارتن برايثوايت”.

وكان برايثوايت قد انضم لصفوف برشلونة في فبراير/شباط 2020 قادما من ليجانيس، لتعويض الإصابة الطويلة للفرنسي عثمان ديمبلي.

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