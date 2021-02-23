براءة سما المصري من تهمة سب وقذف ريهام سعيد

المستقلة/- منى شعلان/قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، ببراءة سما المصري، في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة السب والقذف، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن سما المصرى تعمدت إزعاج الإعلامية ريهام سعيد ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأنها قذفتها، عن طريق الهاتف، وأوكلت لها أمورا، لو صحّت، لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، حيث أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق “واتساب”.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة أرسلت للمجني عليها رسائل، تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق “واتساب”، كما استخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف.

كانت قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، رفض الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجى، محامى سما المصرى، لوقف حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، لحين الفصل فى الطعن على القضية بمحكمة النقض، واستمرار تنفيذ حبسها.

وكانت المستشارة مروة هشام بركات، أصدرت حكما بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم لـ 6 أشهر فقط.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

جلادباخ ضد مانشستر سيتي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

رياضية

بايرن ميونيخ يسحق لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

اخر الاخبار

“مبلغ صادم”.. إنهاء صراع نفقة التوأم بين أحمد عز و زينة

اخر الاخبار

السعودية تطرح سندات دولية للشهر الثاني على التوالي

اخر الاخبار

تطورات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بكورونا

اخر الاخبار

أول تعليق من ابنة شقيق كاظم الساهر بعد ضجة صورها معه

رياضية

النصر يحسم ديربي الهلال في الدوري السعودي

رياضية

النصر يحسم ديربي الهلال في الدوري السعودي

اخر الاخبار

قيادات فتحاويّة وأخرى حمساويّة في اتصال مع البرغوثي وعائلته

اخر الاخبار

الرئاسة اللبنانية: عون و10 أعضاء من فريقه تلقوا لقاح كورونا

اخر الاخبار

الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين “بكل قوة” العدوان الإسرائيلي على سوريا 

اخبار العراق

تسجيل اول حالة ولادة طبيعية لامرأة مصابة بكورونا في الشطرة

اخر الاخبار

السعودية تفرض عقوبات مشددة لمن ينشر ويفشي وثائق سرية

اخبار العراق

سقوط مصابين مع تجدد المظاهرات في الناصرية

اخبار العراق

زراعة كربلاء  تسوق 25 طن من الاسماك  الى الأسواق المحلية

اخبار العراق

شركة لبنانية تبحث افتتاح مدارس دولية في كربلاء

اخر الاخبار

الكويت.. وزير المالية يتحدث عن نفاد السيولة في خزينة الدولة