بدائل طبيعية مبتكرة للمنظفات استعملها في مطبخك

المستقلة /- تعد مهمة تنظيف المنزل أمر لابد منه سواء بصفة يومية أو أسبوعياً أو حتى شهرياً، و الذي يكلفك الكثير من المال و التي قد تشكل عبئا عليكي و على رب الأسرة.

إليكم بدائل للمنظفات من مطبخك.

– أكياس الشاي المستعملة:

استخدمي أكياس الشاي المستعملة، بعد أن تبرد، في تلميع الأسطح الخشبية.

– الأرز:

لتنظيف مطحنة البن أو مطحنة التوابل، ضعي بها ملعقتين من الأرز و شغليها.

– الكاتشب:

لتلميع النحاس، استخدمي الكاتشب، ستضيف حامضية الطماطم اللمعان والبريق له.

– بقايا القهوة:

استخدميها لمنع الروائح الكريهة في ثلاجتك.

– ماء الصودا:

استخدميها لإزالة البقع عن السجاد، وتنظيف فضلات الطيور المزعجة، التي تلتصق بزجاج سيارتكِ.

– الليمون:

استخدميه لتلميع النحاس وصنابير المياه، وإزالة البقع عن لوح تقطيع الطعام الخشبي، يمكنكِ أيضًا وضع نصف ليمونة في الفرن وإشعاله لدقائق، للتخلص من الروائح الكريهة في المطبخ.

– الخل:

خففيه بالماء واستخدميه في تلميع الزجاج، كما يمكنك استخدامه في تنظيف الأسطح و تعقيمها، ولتنظيف فواصل السيراميك.

– البصل:

لتنظيف الصدأ من السكاكين، قطعي بعض البصل باستخدام السكين المراد ازالة الصدأ عنها.

– الملح:

استخدميه لإزالة البقع العنيدة من الأكواب أو من كنكة القهوة.

– النعناع:

لمنع تجمع الحشرات الطائرة على أطباق الفاكهة، ضعي فيها بعض أوراق النعناع.

– الروزماري:

للتخلص من الروائح الغير محببة في يديك بعد تقطيع الثوم أو البصل، افركي بعض أوراق الروزماري بين أصابعك.

– البيبسي و الكولا:

اسكبي بعضًا منها في التواليت، وافركيه بالفرشاة المخصصة.

– الخبز الجاف:

لتنظيف مفرمة اللحم من بقايا اللحم و الدهون، افرمي بعض قطع الخبز الجاف بها.

– صفار البيض:

للتخلص من بقع القهوة على الملابس، افركيها بصفار البيض قبل غسيلها.

– المايونيز:

استخدمي المايونيز للتخلص من آثار الأقلام الشمعية على جدران منزلك افركيها بالمايونيز.