بدائل طبيعية مبتكرة للمنظفات استعملها في مطبخك
المستقلة /- تعد مهمة تنظيف المنزل أمر لابد منه سواء بصفة يومية أو أسبوعياً أو حتى شهرياً، و الذي يكلفك الكثير من المال و التي قد تشكل عبئا عليكي و على رب الأسرة.
إليكم بدائل للمنظفات من مطبخك.
– أكياس الشاي المستعملة:
استخدمي أكياس الشاي المستعملة، بعد أن تبرد، في تلميع الأسطح الخشبية.
– الأرز:
لتنظيف مطحنة البن أو مطحنة التوابل، ضعي بها ملعقتين من الأرز و شغليها.
– الكاتشب:
لتلميع النحاس، استخدمي الكاتشب، ستضيف حامضية الطماطم اللمعان والبريق له.
– بقايا القهوة:
استخدميها لمنع الروائح الكريهة في ثلاجتك.
– ماء الصودا:
استخدميها لإزالة البقع عن السجاد، وتنظيف فضلات الطيور المزعجة، التي تلتصق بزجاج سيارتكِ.
– الليمون:
استخدميه لتلميع النحاس وصنابير المياه، وإزالة البقع عن لوح تقطيع الطعام الخشبي، يمكنكِ أيضًا وضع نصف ليمونة في الفرن وإشعاله لدقائق، للتخلص من الروائح الكريهة في المطبخ.
– الخل:
خففيه بالماء واستخدميه في تلميع الزجاج، كما يمكنك استخدامه في تنظيف الأسطح و تعقيمها، ولتنظيف فواصل السيراميك.
– البصل:
لتنظيف الصدأ من السكاكين، قطعي بعض البصل باستخدام السكين المراد ازالة الصدأ عنها.
– الملح:
استخدميه لإزالة البقع العنيدة من الأكواب أو من كنكة القهوة.
– النعناع:
لمنع تجمع الحشرات الطائرة على أطباق الفاكهة، ضعي فيها بعض أوراق النعناع.
– الروزماري:
للتخلص من الروائح الغير محببة في يديك بعد تقطيع الثوم أو البصل، افركي بعض أوراق الروزماري بين أصابعك.
– البيبسي و الكولا:
اسكبي بعضًا منها في التواليت، وافركيه بالفرشاة المخصصة.
– الخبز الجاف:
لتنظيف مفرمة اللحم من بقايا اللحم و الدهون، افرمي بعض قطع الخبز الجاف بها.
– صفار البيض:
للتخلص من بقع القهوة على الملابس، افركيها بصفار البيض قبل غسيلها.
– المايونيز:
استخدمي المايونيز للتخلص من آثار الأقلام الشمعية على جدران منزلك افركيها بالمايونيز.
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