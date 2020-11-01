بدائل طبيعية مبتكرة للمنظفات استعملها في مطبخك

المستقلة /- تعد مهمة تنظيف المنزل أمر لابد منه سواء بصفة يومية أو أسبوعياً أو حتى شهرياً، و الذي يكلفك الكثير من المال و التي قد تشكل عبئا عليكي و على رب الأسرة.

إليكم بدائل للمنظفات من مطبخك.

– أكياس الشاي المستعملة:

استخدمي أكياس الشاي المستعملة، بعد أن تبرد، في تلميع الأسطح الخشبية.

– الأرز:

لتنظيف مطحنة البن أو مطحنة التوابل، ضعي بها ملعقتين من الأرز و شغليها.

– الكاتشب:

لتلميع النحاس، استخدمي الكاتشب، ستضيف حامضية الطماطم اللمعان والبريق له.

– بقايا القهوة:

استخدميها لمنع الروائح الكريهة في ثلاجتك.

– ماء الصودا:

استخدميها لإزالة البقع عن السجاد، وتنظيف فضلات الطيور المزعجة، التي تلتصق بزجاج سيارتكِ.

– الليمون:

استخدميه لتلميع النحاس وصنابير المياه، وإزالة البقع عن لوح تقطيع الطعام الخشبي، يمكنكِ أيضًا وضع نصف ليمونة في الفرن وإشعاله لدقائق، للتخلص من الروائح الكريهة في المطبخ.

– الخل:

خففيه بالماء واستخدميه في تلميع الزجاج، كما يمكنك استخدامه في تنظيف الأسطح و تعقيمها، ولتنظيف فواصل السيراميك.

– البصل:

لتنظيف الصدأ من السكاكين، قطعي بعض البصل باستخدام السكين المراد ازالة الصدأ عنها.

– الملح:

استخدميه لإزالة البقع العنيدة من الأكواب أو من كنكة القهوة.

– النعناع:

لمنع تجمع الحشرات الطائرة على أطباق الفاكهة، ضعي فيها بعض أوراق النعناع.

– الروزماري:

للتخلص من الروائح الغير محببة في يديك بعد تقطيع الثوم أو البصل، افركي بعض أوراق الروزماري بين أصابعك.

– البيبسي و الكولا:

اسكبي بعضًا منها في التواليت، وافركيه بالفرشاة المخصصة.

– الخبز الجاف:

لتنظيف مفرمة اللحم من بقايا اللحم و الدهون، افرمي بعض قطع الخبز الجاف بها.

– صفار البيض:

للتخلص من بقع القهوة على الملابس، افركيها بصفار البيض قبل غسيلها.

– المايونيز:

استخدمي المايونيز للتخلص من آثار الأقلام الشمعية على جدران منزلك افركيها بالمايونيز.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

كيف تنام بشكل جيد في فصل الخريف بدون اي أرق

اخر الاخبار

تعزز صحة القلب.. العناصر الغذائية وفوائد فاكهة الكاكا

اخر الاخبار

ابن زايد يخاطب ماكرون بحده : الرسول يمثل قدسية عظيمة للمسلمين

اخبار الاردن

الاردن يعلن عن حظر تجوال شامل لأربعة أيام

اخر الاخبار

غرامة تصل الى 1000 ريال على عدم ارتداء الكمامة في السعودية

اخر الاخبار

فيديوجرافيك : الآيفون .. قصة هاتف غير التاريخ الى الابد

التعليقات مغلقة.