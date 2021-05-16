بدء وصول الجرحى والمصابين الفلسطينيين للمستشفيات المصرية.. فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ بدأ وصول الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة إلى الجانب المصري لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية

وأكدت المصادر لوكالة انباء الشرق الاوسط بدء توافد أعداد منهم الى الجانب المصرى .. مشيرة الى تواجد الأطقم الطبية المصرية لاستقبالهم وتصنيف حالاتهم الصحية تمهيدا لتوزيعهم على المستشفيات لتلقى العلاج ، وهناك عدد من سيارات الاسعاف المجهزة لنقلهم

وكان قد تم افتتاح ميناء رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة ، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية .. كما تم توفير كافة الأطقم الادارية والطبية لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج فى المستشفيات المصرية .