بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية بالكويت

المستقلة /- فتحت مراكز الاقتراع في الكويت، اليوم السبت، أبوابها أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، في أول انتخابات في عهد الأمير الجديد نواف الأحمد الصباح.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا” فإن الناخبين سيدلون بأصواتهم في 5 دوائر انتخابية، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب حائجة كورونا.

ويخوض 326 مرشحا، بينهم 29 امرأة، انتخابات البرلمان الكويتي الذي يتألف من 50 عضوا.

ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوا موزعين على 5 دوائر انتخابية، حيث يتم الاقتراع عن طريق التصويت المباشر لدورة برلمانية مدتها 4 سنوات.