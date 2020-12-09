بدء اجتماعات لجان البرلمان العربي للتحضير لجلسته العامة

المستقلة/ منى شعلان/ بدأت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اجتماعات لجان البرلمان الأربع، في إطار التحضير للجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والمقررة السبت المقبل بالقاهرة.

وتناقش لجنة الشئون السياسية على مدى يومين عدد من الموضوعات والبنود المهمة يأتي في مقدمتها عرض للتطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وإعداد مشروع قانون حول حماية وتعزيز الأمن الإلكتروني (السيبراني)، فضلا عن استعراض مشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2020.

كما تناقش اللجنة ايضا كيفية تعزيز الصداقات البرلمانية العربية من خلال منتديات التعاون العربي – الإقليمي والدول، فضلا ان هناك مقترح بإنشاء منتدى برلماني عربي أفريقي.

كما تناقش لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب الترتيبات الجارية لإطلاق “وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي” التي أعدها البرلمان العربي وتم اعتمادها من قبل وزراء التعليم العرب سبتمبر الماضي.

وكذلك التقرير والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة أسباب عدم تفعيل “الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية لعام 1994″،فضلا عن دراسة إعداد مشروع قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي.

فيما تناقش لجنة الشئون الاقتصادية والمالية،مشروع موازنة البرلمان العربي لعام 2021، وموقف سداد الدول لمساهماتها في موازنة البرلمان، وايضا مشروع قانون استرشادي بِشأن دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية،فضلا عن مناقشة الإطار العام لمقترح ورشة العمل الخاصة باللجنة الاقتصادية والمالية المقرر عقدها خلال دور الانعقاد الحالي وفقًا لخطة العمل.

اما لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان فسوف تناقش مشروع قانون استرشادي لتنظيم أوضاع العمالة غير المنظمة وحماية حقوقها في العالم العربي

وبحث مشروع قانون استرشادي لتنظيم العمالة غير المنتظمة في العالم العربي قاعدة بيانات لتلك العمال غير المنتظمة، حيث يعد هذا لأمر غاية في الأهمية في بالنسبة للحكومات بهدف وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بدعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة واستصدار شهادات أمان لهم.

فضلا عن ضرورة توفير صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويختص بكافة شئون تلك الفئة.