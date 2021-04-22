بتوجيه الملك ..نيابة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 16 متهما في قضية الفتنة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفرجت نيابة أمن الدولة الأردنية، اليوم الخميس، عن 16 متهما في “قضية الفتنة” بتوجيه من الملك عبدالله الثاني.

وأفادت وكالة “بترا” الرسمية، بأنه ‏”بناء على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه إلى أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، وعددهم 16 موقوفا، وفقا للنائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي”.

وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.

وكان الملك الأردني عبدالله الثاني، طلب اليوم الخميس، من المسؤولين النظر في آلية مناسبة ليكون كل واحد تم تضليله في “قضية الفتنة” عند أهله بأسرع وقت، لمناسبة شهر رمضان المبارك.

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