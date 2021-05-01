بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل 30 طنا من المساعدات إلى الهند لاحتواء كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ذكرت الحكومة المصرية، اليوم السبت، أنها أرسلت، في استجابة عاجلة لتوجيهات من رئيس البلاد، عبد الفتاح السيسي، 30 طنا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى الهند للتصدي لفيروس كورونا.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد عن إرسال، 30 طنا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى الهند لمساندتها في التصدي لانتشار فيروس كورونا في “استجابة سريعة وعاجلة”، لتوجيهات السيسي.

بدوره، أوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أنه “تم تجهيز تلك الشحنة، حيث تبلغ 300 أسطوانة أكسجين، 20 جهاز تنفس صناعي، 100 سرير طبي، 20 جهاز رسم قلب، 30 جهاز صدمات كهربائية، 50 مضخة محاليل، و50 سرنجة محاليل”.

وأشار مجاهد إلى أنه “سيتم إرسال تلك الشحنة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية لدعم دولة الهند خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا بعد انتشار الوباء وزيادة عدد الإصابات والوفيات”.

وأكد مجاهد “حرص مصر على مساعدة دول العالم وقت الأزمات في إطار دورها الريادي، حيث أرسلت مصر مساعدات طبية ووقائية لكل من دولة الصين ودولة إيطاليا في بداية جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إرسال المساعدات لعدد من الدول العربية والإفريقية”.

وسجلت الهند خلال الأيام الماضية أعدادا ضخمة وقياسية على مستوى العالم للإصابات الجديدة بفيروس كورونا حيث تجاوز هذا المؤشر أمس الجمعة 400 ألف حالة مع رصد 3523 وفاة جديدة.

ومن المرجح أن تكون هذه الزيادة الحادة في الإصابات مرتبطة بانتشار سلالة جديدة للفيروس تطورت محليا وتعتبر أكثر عدوى.

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