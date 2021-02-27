بتهمة سب وقذف اعلامي عراقي.. القضاء يحاسب رانيا يوسف

المستقلة /- تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

ونصت الدعوى التي أقامها المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف “على المطالبة بـ 5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الإجتماعي”.

وأضافت الدعوى، أن “الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجة (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانوني منها واثقا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة”.

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