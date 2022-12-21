بتهمة تعاطي المخدرات ..النيابة تحيل منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية

منة شلبي في احد ادوارها

المستقلة/- أمرت النيابة العامة في مصر، يوم الأربعاء، بإحالة الممثلة منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تعاطي المخدرات، على خلفية الممنوعات التي ضُبطت في حوزتها، عندما كانت عائدة إلى البلاد، في أواخر نوفمبر الماضي.

وبحسب صحفة النيابة العامة المصرية في فيسبوك، فإن الدليل في واقعة منة شلبي أقيم بشهادة خمسة شهود، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة، فضلا عن نتائج فحص المعمل الكيمياوي بشأن المواد التي حجزت لدى الممثلة.

وذكر المصدر أن النيابة العامة كانت قد استكملت تحقيقاتها، بعد الاستماع إلى خمسين موظفين يعملون في مطار القاهرة الدولي.

وأشارت النيابة العامة إلى أن تقرير المعمل الكيماوي أظهر أن المضبوطات تحتوي على عنصرين مخدرين هما الحشيش والقنب.

في تفاصيل القضية:

ضبط مفتشي الكمارك بمطار القاهرة الدولي نحو 30 عبوة بأشكال وأحجام مختلفة، تحوي مادة الماريغوانا المخدرة، بحقائب منة شلبي.

تم تحرير محضر لها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق لكونها صاحبة الاختصاص للفصل في مثل هذه القضايا.

وبحسب النيابة كانت شلبي عائدة من الولايات المتحدة وتحديدا من مدينة نيويورك، والمضبوطات عبارة عن أكياس وزجاجات وأقلام وبونبوني محشو بالماريغوانا.

بعد ضبط هذه الكمية من المخدرات بحوزة منة شلبي تم إخضاعها لتفتيش ذاتي وكامل من جانب سلطات الكمرك في المبنى رقم 3 بالمطار ولم يسفر التفتيش سوى عن الكمية السابق ذكرها.

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