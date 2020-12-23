بتكلفة 2.6 مليار دولار..العراق يبدء إنشاء ميناء “الفاو”

المستقلة/ أمل نبيل/قال مدير ميناء في العراق، اليوم الأربعاء، أن الحكومة وافقت على توقيع عقد بقيمة 2.625 مليار دولار مع شركة “دايو” للهندسة والبناء الكورية الجنوبية، لإنشاء ميناء للسلع الأساسية في مدينة الفاو، جنوب العراق.

يعد ميناء الفاو الذي تم التخطيط له منذ فترة طويلة والذي تأخر بشكل متكرر أحد المشاريع العديدة التي يأمل العراق في إنشاءها كممر نقل أقصر بين الشرق الأوسط وأوروبا ، متجاوزًا قناة السويس

وقال فرحان الفرطوسي المدير العام للشركة العامة للموانئ لرويترز في البصرة إنه بموجب العقد الذي من المتوقع توقيعه يوم الأحد ، ستتعامل شركة دايو آند سي مع أعمال البناء التي تشمل بناء خمسة أرصفة لتفريغ السفن وساحة للحاويات. .

وقال الفرطوسي إن دايو ستنفذ أيضًا أعمال التجريف والحفر لإنشاء قناة ملاحة وصول.

وأوضح أن المرحلة الأولى ستسمح باستقبال ثلاثة ملايين حاوية للميناء ، مضيفا أن مراحل البناء الثلاث إجمالاً ستنتهي في أقل من أربع سنوات وأن العراق مستعد لتوقيع العقود مع “أي شركة مهتمة” للمراحل الأخرى. .

في الوقت الحالي ، لاستقبال سفن السلع ، يتعين على العراق الاعتماد بشكل أساسي على ميناء أم قصر في جنوب البلاد ، والذي يقع على قمة الممر المائي الاستراتيجي للخليج.

وسيكون ميناء الفاو أعمق مما يسمح له باستقبال أكبر سفن الحاويات.دير ميناء في العراق، اليوم الأربعاء، أن الحكومة وافقت على توقيع عقد بقيمة 2.625 مليار دولار مع شركة “دايو” للهندسة والبناء الكورية الجنوبية، لإنشاء ميناء للسلع الأساسية في مدينة الفاو، جنوب العراق.

يعد ميناء الفاو الذي تم التخطيط له منذ فترة طويلة والذي تأخر بشكل متكرر أحد المشاريع العديدة التي يأمل العراق في إنشاءها كممر نقل أقصر بين الشرق الأوسط وأوروبا ، متجاوزًا قناة السويس

وقال فرحان الفرطوسي المدير العام للشركة العامة للموانئ لرويترز في البصرة إنه بموجب العقد الذي من المتوقع توقيعه يوم الأحد ، ستتعامل شركة دايو آند سي مع أعمال البناء التي تشمل بناء خمسة أرصفة لتفريغ السفن وساحة للحاويات. .

وقال الفرطوسي إن دايو ستنفذ أيضًا أعمال التجريف والحفر لإنشاء قناة ملاحة وصول.

وأوضح أن المرحلة الأولى ستسمح باستقبال ثلاثة ملايين حاوية للميناء ، مضيفا أن مراحل البناء الثلاث إجمالاً ستنتهي في أقل من أربع سنوات وأن العراق مستعد لتوقيع العقود مع “أي شركة مهتمة” للمراحل الأخرى. .

في الوقت الحالي ، لاستقبال سفن السلع ، يتعين على العراق الاعتماد بشكل أساسي على ميناء أم قصر في جنوب البلاد ، والذي يقع على قمة الممر المائي الاستراتيجي للخليج.

وسيكون ميناء الفاو أعمق مما يسمح له باستقبال أكبر سفن الحاويات.