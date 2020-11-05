ببغاء ينقذ صاحبه من حريق في منزلهما في استراليا

المستقلة/- سرى جياد/نجا رجل أسترالي من حريق دمر منزله في كوينزلاند، بعد أن ردد ببغاء ناطق اسمه مرارا لتنبيهه للحريق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل ويدعى أنتون نجوين كان نائما وقت اندلاع الحريق في منزله بمدينة بريزبين. وردد البغاء اسم “أنتون .. أنتون” عدة مرات لتنبيهه من الخطر”.

وقال الرجل إنه استيقظ بالفعل وبدأ يشم بعض الدخان، مشيرا إلى أنه التقط الببغاء وخرج مسرعا من المنزل وشاهد ألسنة اللهب من الخارج.

ولدى وصول فرق الإنقاذ كان الحريق قد أتى على المنزل تقريبا. وتمكنت الفرق من إخماد الحريق لاحقا فيما تم فتح تحقيق للوقوف على اسبابه.

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