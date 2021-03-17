بايرن يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب لاتسيو

المستقلة/- حجز بايرن ميونخ مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بتكرار فوزه على ضيفه لاتسيو (2-1)، مساء الأربعاء، في إياب دور الـ16.

وكان البايرن قد تغلب على لاتسيو ذهابا (4-1)، قبل أن يكرر انتصاره عليه إيابا، ليصعد بنتيجة إجمالية 6-2.

وسجل لبايرن في الإياب كل من روبرت ليفاندوفسكي وتشوبو موتينج في الدقيقتين 33 و73، وأحرز لاتسيو هدفه الوحيد عبر ماركو بارولو قبل نهاية الوقت الأصلي بـ8 دقائق.

وينتظر بايرن ميونخ قرعة ربع النهائي التي تقام الجمعة المقبلة في سويسرا.