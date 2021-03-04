بايرن ميونخ يعلن موقفه من ضم هالاند

المستقلة/- كشف هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ  مدى قدرة الفريق البافاري على شراء إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند في الفترة المقبلة.

وكان مينو رايولا وكيل أعمال إيرلينج هالاند قد صرح منذ أيام أن هناك 10 أندية فقط في العالم لديها القوة الاقتصادية لشراء هالاند ومنحه الراتب الذي يريده بعد فترة وجوده في بوروسيا دورتموند، وأربعة من هذه الأندية في إنجلترا.

ويعد بايرن ميونيخ أحد أبرز الأندية المهتمة بضم المهاجم النرويجي هالاند بالإضافة إلى ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وسُئل هربرت هاينر، حول ما إذا كان بايرن ميونيخ هو أحد الأندية التي يمكنها تحمل تكاليف هالاند، ليرد رئيس البافاري في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ‘‘بيلد‘‘ الألمانية: ‘‘نحن نادٍ اقتصادي قوي جدا، ورغم من أننا نعاني أيضا بشكل كبير من الوباء، يمكننا دائما التعاقد مع لاعبين إذا اقتنعنا بهم، قبل أسبوعين فقط أعلن حميديتش أننا وقعنا أحد أفضل المدافعين، دايوت أوباميكانو‘‘.

وبسؤاله، بند الشرط الجزائي في عقد هالاند يبلغ حوالي 75 مليون يورو، هل سيدفع بايرن هذه الرسوم في العام أو العامين القادمين؟، أجاب هاينر: ‘‘لا أستطيع أن أقول ذلك اليوم، نحن في جائحة، والعالم بأسره في وضع استثنائي، تتغير الأشياء كل يوم، لذلك فأنا بعيد عن التنبؤ‘‘.

وختم هاينر: ‘‘ما هو مؤكد هو أننا في المستقبل سنواصل متابعة طريقنا الناجح للتعاقد مع لاعبين شباب يتمتعون بقدرات رائعة‘‘.

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