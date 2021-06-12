بايرن ميونخ يعلن موقفه من ضم نجم أتلتيكو

المستقلة/- انسحب بايرن ميونخ من سباق التعاقد مع ساؤول نيجويز، نجم أتلتيكو مدريد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويمتلك ساؤول عقدا مع أتلتيكو مدريد حتى 2026، ويوجد به شرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو، إلا أن تقارير صحفية إسبانية تفيد بأن الروخي بلانكوس منفتح على بيعه هذا الصيف.

ومع ذلك، فإن أولي هونيس، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ، أكد أن ناديه لن يقوم بأي تعاقدات كبيرة، خلال الميركاتو الجاري.

وقال هونيس، في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “لن تكون هناك صفقات ضخمة، صفقة ساؤول لن تحدث.. ناقشنا الأمر في مجلس الإدارة ومجلس الرقابة، في الاجتماع الأخير”.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من تصريحات هربرت هاينر، رئيس النادي البافاري، الذي استبعد أيضا إمكانية عقد صفقات مكلفة هذا الصيف، بسبب أزمة فيروس كورونا.

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