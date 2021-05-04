بايرن ميونخ يعلن رحيل أحد نجومه

المستقلة/- أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني بشكل رسمي رحيل نجم الفريق عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

واقترب بايرن ميونخ من التتويج بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم بعدما احتل المركز الأول في صدارة جدول الترتيب برصيد 71 نقطة.

وفي بيان رسمي أصدره نادي بايرن ميونخ عبر موقعه الإلكتروني أعلن من خلالها رحيل خافي مارتينيز نجم الفريق في نهاية الموسم الحالي.

وجاء بيان بايرن ميونخ كالتالي: “بايرن ميونخ وخافي مارتينيز يقولون وداعا وشكرا من أعماق قلوبهم بعد تسع سنوات من النجاح معا”.

وتابع البيان: “اتفق النادي واللاعب بشكل متبادل على عدم تمديد عقده ، الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران”.

وانضم خافي مارتينيز إلى بايرن ميونخ في 2012 واستطاع الإسباني تحقيق الثلاثية الأولى في تاريخ بايرن ميونخ، وهو إنجاز كرره الصيف الماضي فيما أصبح عاما تاريخيا بستة ألقاب

فاز خافي مارتينيز صاحب الـ32 عاما بلقب الدوري الألماني في كل موسم حتى الآن ، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرتين لكل منهما ، بالإضافة إلى 5 ألقاب لكاس ألمانيا و4 ألقاب لكأس السوبر.

فيما قال مارتينيز عقب إعلان رحيله: “أنا فخور وسعيد للغاية لكوني جزءا من عائلة بايرن ميونخ لمدة 9 سنوات. أود أن أشكر هذا النادي الرائع وخاصة جماهيرنا – لقد جعلت من ميونيخ موطني! لن أنسى هذه السنوات التسع أبدا. منذ اليوم الأول شعرت بالطبيعة الخاصة للبايرن. لقد عشت من أجل هذا النادي، ودائما ما قدمت كل شيء من أجله ، وأنا سعيد جدا بالعديد من الألقاب التي فزنا بها معا. سيبقى نادي بايرن ميونخ وجماهيره في قلبي إلى الأبد”.