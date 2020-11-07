بايدن : ليس لدينا إعلان نهائي للنصر ولكن سوف نفوز في هذه الانتخابات بايدن : سوف نفوز في هذه الانتخابات

واشنطن- دعا المرشّح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركيّة جو بايدن مساء الجمعة، الأميركيّين إلى “التلاقي” من أجل التغلّب على “الغضب”، في وقت يتجّه إلى الفوز بالسباق إلى البيت الأبيض.

وشدّد بايدن في كلمة مقتضبة على أنّ “الوقت حان للتلاقي”، مضيفاً “علينا أن نتغلّب على الغضب”. كما تعهّد بالتصدّي لجائحة كوفيد-19 من “اليوم الأوّل” له في البيت الأبيض.

وقال بايدن “أعزّائي الأميركيّين، ليس لدينا حتّى الآن إعلان نهائي للنصر، لكنّ الأرقام تقدّم صورة واضحة ومقنعة: سوف نفوز في هذه الانتخابات”، معبّرًا كما في اليوم السابق عن ثقته في نتيجة احتساب أوراق الاقتراع.

وسلّط بايدن (77 عامًا) الضوء على التقدّم الذي أحرزهُ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مذكّرًا بأنّه تجاوز منافسه الجمهوري دونالد ترامب في عمليّة عدّ الأصوات التي لا تزال جاريةً في ولايتَي بنسلفانيا وجورجيا الرئيسيّتَين. وشدّد نائب الرئيس الأميركي السابق على أنّه سيفوز في هاتين الولايتين، قائلاً “نحن نفوز في ولاية أريزونا. نفوز في نيفادا”.