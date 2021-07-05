بايدن في ذكرى الاستقلال : اليوم بدأنا ننتصر على فيروس كورونا

بايدن في ذكرى الاستقلال : اليوم بدأنا ننتصر على فيروس كورونا

المستقلة /- احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بالذكرى 245 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، عبر الاحتفال بالتفوق على فيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن إن الشعب الأمريكي يحتفل هذا العام بالخروج من عام العزلة وعام الخوف من فيروس كورونا المستجد.

واضاف: “اليوم بدأنا ننتصر على الفيروس ولكن ليس نهائيا”، داعيا إلى ضرورة تلقي الجميع اللقاح، حتى لا تعود الولايات المتحدة إلى الإجراءات من جديد.

وتذكر بايدن في كلمته ضحايا فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، مؤكدا أنهم أخوات وأقارب وأحباب الكثير من الشعب الأمريكي.

وتابع بايدن أن هناك 603 ألف شخص توفى بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” في الولايات المتحدة، ولذلك تذكرهم في كلمته بمناسبة يوم الاستقلال.