بايدن : تصريحاتي حول جائحة كورونا كونها قد انتهىت لم تكن في مكانها

المستقلة /- أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق، والتي قال فيها إن “جائحة كورونا قد انتهىت”، لم تكن في مكانها.

وأقر بايدن خلال مشاركته في حملة لجمع التبرعات في مدينة نيويورك بأنه تعرض لانتقادات بسبب تصريحاته تلك، التي أثارت احتجاجا خارج البيت الأبيض، نظمته شبكة MEAction غير الربحية، التي تناضل من أجل المصابين بفيروس كورونا، قائلا: “التصريحات لم تكن في مكانها”.

وحث المشاركين في الحملة على الحصول على جرعات اللقاح المعززة، إذا لم يفعلوا ذلك بالفعل.

وكان بايدن قد قال في برنامج “60 دقيقة” الذي تم بثه يوم الأحد الماضي: “ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد-19. ما زلنا نقوم بالكثير من العمل لحل الأزمة… لكن الجائحة انتهت”.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكينز، فقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي 424339 حالة إصابة و2973 حالة وفاة بفيروس كورونا.

 

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