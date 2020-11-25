بالوثيقة.. القضاء يتدخل لحل أزمة الأولمبية العراقية

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-04-08 08:42:37Z | |
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(المستقلة) أصدر مجلس القضاء الأعلى، رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية (محكمة المنازعات الرياضية) اليوم الأربعاء، حكما بإيقاف العمل بانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

وأقيمت الانتخابات في الرابع عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفاز سرمد عبد الإله بمقعد رئيس اللجنة.

وجاء قرار محكمة المنازعات الرياضية بعد اطلاع المحكمة على الدعوى المرفوعة من قبل رعد حمودي وسمير الموسوي وخالد كبيان وطارق عبد الرحمن ومحمود عزيز وحسين محمد ناجي، والمستندات والوثائق المرفقة، ورسالة اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، و التي تضمنت عدم الاعتراف بنتائج العملية الانتخابية.

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