بالقرب من مصر .. زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شرق المتوسط

المستقلة/- قال المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يوم الثلاثاء إن محطات رصد الزلازل التابعة له سجلت زلزالا قوته 6.6 درجة في منطقة شرق المتوسط مضيفا أن بعض المواطنين شعروا بالهزة.

وأضاف المعهد أن الهزة الأرضية سُجلت على بعد 415 كيلومترا من محافظة دمياط.

وأعلن معهد الزلازل الأمريكي أن زلزال عنيف بلغت قوّته 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب وقع الثلاثاء في البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص.

وقال المعهد إنّ الزلزال وقع في الساعة 03:07 بتوقيت الجزيرة (01:07 ت غ) في عرض البحر على عمق 19.6 كلم وعلى بُعد 48 كلم من مدينة بوليس الساحلية.

ووفقاً للمعهد فإنّ الاحتمال ضعيف بأن يكون هذا الزلزال قد تسبّب بضحايا أو أضرار.

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار من جرّاء هذا الزلزال الذي شعر به بقوة سكّان الجزيرة، بما في ذلك العاصمة نيقوسيا، واستمرّ لفترة طويلة نسبياً.

ووقع الزلزال في ساعات الفجر الأولى حين كان غالبية سكّان الجزيرة نائمين، لكنّ القلّة القليلة التي كانت مستيقظة خرجت إلى الشارع والفزع يتملّكها.

وتقع قبرص في منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً كثيفاً، إذ إنّها على مقربة من نقطة التقاء الصفيحة التكتونية الأوراسية بتلك الأفريقية.

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