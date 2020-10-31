المستقلة /- كشفت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن سقوط طائرة تدريب عسكرية تابعة لطيران الجيش العراقي في قضاء بلد جنوب محافظة صلاح الدين واستشهاد منتسبين اثنين.

بالفيديو.. سقوط طائرة عسكرية عراقية

في قضاء بلد جنوب محافظة صلاح الدين واستشهاد منتسبين اثنين

للمزيد من التفاصيل : https://t.co/AhhbfqXh0c pic.twitter.com/ZjGmRJHjVF — وكالة الصحافة المستقلة (@mustaqilaiq) October 31, 2020

وقالت الخلية في بيان تلقته المستقلة ، أنه “أثناء واجباتها الاعتيادية، حدث خلل فني في الطائرة سيزنا كرفان ١٧٢ ( تدريبية) اليوم السبت، مما أدى الى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد في منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنية غير الماهولة”.

كشفت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن سقوط طائرة تدريب عسكرية تابعة لطيران الجيش العراقي في قضاء بلد جنوب محافظة صلاح الدين واستشهاد منتسبين اثنين. pic.twitter.com/xVBDAkrcuE — وكالة الصحافة المستقلة (@mustaqilaiq) October 31, 2020

وأضافت، “أدّى الحادث الى استشهاد المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول”.