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بالفيديو.. سقوط طائرة عسكرية عراقية

المستقلة /- كشفت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن سقوط طائرة تدريب عسكرية تابعة لطيران الجيش العراقي في قضاء بلد جنوب محافظة صلاح الدين واستشهاد منتسبين اثنين.

وقالت الخلية في بيان تلقته المستقلة ، أنه “أثناء واجباتها الاعتيادية، حدث خلل فني في الطائرة سيزنا كرفان ١٧٢ ( تدريبية) اليوم السبت، مما أدى الى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد في منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنية غير الماهولة”.

وأضافت، “أدّى الحادث الى استشهاد المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول”.

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