بالفيديو .. تفجيرات فيينا .. انتشار أمني كثيف بعد الهجوم على كنيس يهودي

المستقلة … شن مجموعة من المسلحين هجوماً مسلحاً وسط مدينة فيينا ادى الى مقتل 7 اشخاص فيما فجر اخر نفسه بالقرب من كنيس يهودي.

بعد الانفجار شهدت مدينة فيينا انتشاراً كثيفاً للقنوات الامنية والشرطة المحلية، فيما حذرت الشرطة من البقاء بداخل المنازل وعدم الخروج بسبب تبادل لاطلاق النار مع المسلحين.

وبحسب فيديوهات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي فأن القوات الامنية و الشرطة المحلية تطوق الشوارع وسط فيينا تحسباً لاي هجوم أخر وللسيطرة على الوضع الامني.

Another video of the #Vienna shooting in Austria as the perpetrator is still on the run. Austrian Interior Ministry requests people to stay indoors and avoid the area as a major police operation is underway after terrorist attack on a Jewish Synagogue. pic.twitter.com/W4nZwZHKTs

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 2, 2020