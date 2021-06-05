بالصور.. منتخب العراق يختتم استعداداته لمواجهة كمبوديا

المستقلة/- أنهى منتخب العراق استعداداته قبل مواجهة كمبوديا في التصفيات الآسيوية.

ويلعب أسود الرافدين ضد كمبوديا يوم 7 يونيو/حزيران في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وخاض المنتخب العراقي وحدته التدريبية على ملعب مدينة حمد في البحرين التي تحتضن منافسات المجموعة الثالثة بنظام التجمع.

ويحتل منتخب العراق المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، بفارق نقطة واحدة عن نظيره البحريني المتصدر الذي لعب 6 مباريات.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

كورتوا يكشف مستقبل هازارد مع ريال مدريد

اخر الاخبار

 سد النهضة.. اجتماع افتراضي لوزيرة الخارجية السودانية مع نظيرها المغربي

اخر الاخبار

توقف تصوير Mission Impossible 7 بعد خضوع توم كروز للعزل الصحي

اخر الاخبار

اغتيال سياسي .. الحريري يأسف لتوقف المحكمة الخاصة بلبنان

اخر الاخبار

الإعلامي المصري معتز مطر يرحل من قناة “الشرق” وتركيا فى هذا الموعد

ثقافة وفنون

شاهد.. مشاجرة بين زين مالك وأحد الأشخاص أمام ملهى في نيويورك

اخر الاخبار

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي “صور”

اخر الاخبار

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي “صور”

رياضية

كورونا يبعد نجم منتخب العراق عن التصفيات الآسيوية

اخر الاخبار

ناهد السباعي تتعرض لوعكة صحية بسبب علاج خاطئ

اخر الاخبار

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بتخرج ابنتها

اخر الاخبار

فنانة لبنانية تنفي هجومها على جورج وسوف

اخر الاخبار

الدول الكبرى تفرض ضريبة عالمية على الشركات الكبرى

اخر الاخبار

الصين تقدم لقاحا جديدا مضادا لكورونا عن طريق الاستنشاق

اخر الاخبار

ثوار تشرين .. هيبة الدولة وخارطة طريقها المستقبلي

رياضية

ميسي يفكر في مقاطعة كوبا أمريكا

رياضية

أنشيلوتي يسعى لضم نجم إيفرتون إلى ريال مدريد