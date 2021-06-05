بالصور.. منتخب العراق يختتم استعداداته لمواجهة كمبوديا

المستقلة/- أنهى منتخب العراق استعداداته قبل مواجهة كمبوديا في التصفيات الآسيوية.

ويلعب أسود الرافدين ضد كمبوديا يوم 7 يونيو/حزيران في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وخاض المنتخب العراقي وحدته التدريبية على ملعب مدينة حمد في البحرين التي تحتضن منافسات المجموعة الثالثة بنظام التجمع.

ويحتل منتخب العراق المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، بفارق نقطة واحدة عن نظيره البحريني المتصدر الذي لعب 6 مباريات.